Long Island Ice Tea spiegato da Alessandro del Time Social Club di Venezia

di Nicole Cavazzuti

Il nome si riferisce al colore: non c'è una goccia di tè tra gli ingredienti di questo drink rinfrescante e beverino. Spiega come farlo a casa Alessandro Beggio, barman titolare del Time Social Club di Venezia.



Ingredienti: 1/4 di tazzina da caffè di gin, 1/4 di tazzina da caffè di vodka, 1/4 di tazzina da caffè di tequila, 1/4 di tazzina da caffè di rum bianco, 1/4 di tazzina da caffè di Cointreau, mezza tazzina da caffè di succo di limone, Coca Cola.

Preparazione: versare tutti gli ingredienti in uno shaker o in una vaso pieno di ghiaccio tranne la Coca Cola, agitare con forza, filtrare con un colino in un tumbler alto, aggiungere il ghiaccio e un top di Coca Cola.

La variante di Alessandro: una versione più aromatizzata e alcolica raddoppiando la quantità di vodka e di Cointreau. Video tutorial su Leggo.it. Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

