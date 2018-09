Il primo bar interamente dedicato a Davi Bowie: bibite e location a tema

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il prossimoaprirà une ai suoi grandissimi successi musicali. Il bar si chiamerà Ziggy’s’ in onore del personaggio più amato fra i tanti alter ego incarnati dalla rock star e servirà cocktail a tema per far rivivere ai fan della star gli anni '70 e le musiche di una delle icone di quel periodo.Il menù è completamente ispirato a Bowie, in modo particolare all'album del 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. I cocktail saranno diversi, tra cui il ‘Tigers on Vaseline’ che prende il nome dal testo di Hang On To Yourself e descritto come una rivisitazione del piña colada. Il ‘Darkness and Disgrace’, invece, è una versione corretta al rum del martini espresso che prende il nome dal brano Lady Stardust.Il bar aprirà all’Hotel Café Royal, il luogo in cui il 3 luglio del 1973 Bowie organizzò l’addio al suo personaggio Ziggy Stardust con la celebre ‘Ultima Cena’ a cui parteciparono anche Paul McCartney, Mick Jagger e Barbara Streisand. Il locale sarà pieno di foto e ovviamente musica. «David Bowie ha rivestito una parte importante nella storia del Café Royal, organizzando qui la famosa ‘Ultima Cena’ per cui ci sembra giusto rendere omaggio a uno dei nostri clienti più stimati», ha infine spiegato Fabio Spinetti, manager dell’hotel all 'Independent