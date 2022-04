Lo chef Wicky Priyan: «Vi presento il mio menu SOLO. SOLO carne, SOLO vegetale e SOLO su prenotazione».

“Sono nato in una cultura, ho conosciuto e imparato culture diverse e le ho combinate insieme per crearne una nuova”: Wicky Priyan - cingalese di nascita, giapponese d’adozione e cittadino del mondo per definizione - ha saputo definire, nel corso degli anni, un concetto di fine dining che è perfetta espressione del suo personalissimo crogiolo di identità, stili e visioni gastronomiche.

Alla base del suo lavoro ci sono gli insegnamenti e i principi appresi durante gli anni di formazione: la capacità di indagare la materia prima e individuare le intime connessioni tra gli ingredienti; il rigore e la disciplina, fondamenti della religione buddhista e delle arti marziali di cui lo chef è profondo conoscitore; la tecnica necessaria per creare piatti dall’equilibrio perfetto, maturata durante l’apprendistato accanto ai maestri giapponesi Kaneki e Kan (il primo, autentica istituzione della tradizionale cucina kaiseki, il secondo, raffinato interprete dell’arte edomae - dall’antico nome di Tokyo - ovvero il sushi nella sua massima espressione).

La sua cucina, che sintetizza nel nome Wicuisine, affonda le proprie radici nella millenaria tradizione nipponica, riletta e reinterpretata attingendo a piene mani dal bacino di colori, profumi e sapori dell’area mediterranea, per creare menu fedeli allo spirito del Sol Levante, ma dallo sguardo cosmopolita. Un’esperienza gastronomica che diventa anche percorso di educazione e di cultura, nella sua accezione più completa.

È in questo contesto che si inserisce la nuova, esclusiva proposta elaborata dallo chef per i propri clienti, dall’evocativo nome di SOLO.

SOLO perché è un’interpretazione unica dello chef, SOLO vegetale o SOLO con carne, disponibile SOLO su prenotazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 10:55

