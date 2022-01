Lo chef stellato Giuseppe D'Errico arriva a "La Madernassa": «Una cucina consapevole»

L’executive chef Giuseppe D’Errico arriva a “La Madernassa Ristorante & Resort”. Il giovane chef stellato, che ha ricevuto 17 punti su 20 nella guida Gault-Millau, si è formato presso l'Accademia Internazionale della Cucina italiana di Gualtiero Marchesi.

Lo chef stellato Giuseppe D'Errico arriva a "La Madernassa"

L’executive chef Giuseppe D’Errico arriva a “La Madernassa Ristorante & Resort”, il ristorante di Guarene (Cuneo) due stelle Michelin e inserito in classifica nella “we are smart green guide”: «Siamo orgogliosi di comunicare l’arrivo dell’executive chef Giuseppe D’Errico presso la nostra struttura, un talento giovane e di rara sensibilità artistica ed umana – hanno fatto sapere i proprietari Ivan Delpiano, Fabrizio e Luciana Ventura – interpreterà con sapienza e tecnica la visione d’intenti che ci accomuna. In questa sempre più grande avventura tra innovazione e futuro ci sosterrà un’appassionata brigata, un team di giovani talenti che farà esplodere la continua voglia di crescere e migliorarsi, senza mai dimenticare il legame indissolubile con la terra dove il Resort da quasi vent’anni affonda le sue salde radici».

Lo chef Giuseppe D'Errico e la proprietà de "La Madernassa"

Parole di soddisfazione anche da parte dello chef: «Sono onorato ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso alla Madernassa – ha spiegato – dove il cuore pulsante sarà una cucina consapevole che mette al centro l’uomo chiave della sostenibilità. L’intento è offrire un concetto di gusto sensoriale che mette in risalto la dualità mente/corpo, non tanto per rovesciare la gerarchia quanto per proporne un pensiero del supplemento, eliminando ogni idea di separazione».

Le porte del ristorante si apriranno agli ospiti a fine Marzo, dopo aver completato la riorganizzare degli spazi in cucina, gli interventi che riguarderanno le sale che accolgono gli ospiti e la terrazza che si affaccia sulle Langhe e il Monviso.

Per le esigenze di cucina è presente anche un orto, nei prossimi giorni con lo Chef si prepareranno le basi per far ripartire il semenzaio, avere i primi vegetali pronti e le piante da mettere a dimora in primavera in linea con le sue esigenze di cucinare sempre materie prime di qualità eccelsa, nel rispetto delle stagioni e della natura.

