Lo chef Francesco Apreda cambia dopo 16 anni: lascerà l'Imàgo dell'Hotel Hassler

Terremoto nel mondo dell’enogastronomia romana: lo chef Francesco Apreda, secondo quanto scrive Repubblica, sarebbe infatti in procinto di lasciare l’Imàgo dell’hotel Hassler, per motivi ancora sconosciuti. Entro tre mesi Apreda dovrebbe lasciare la cucina dell’Imàgo e approdare in una nuova struttura luxury, che secondo alcuni rumors sarebbe quella del The Pantheon Iconic Rome Hotel.



Sempre secondo indiscrezioni, il motivo della dipartita di Apreda dall’Imàgo sarebbe legata alla mancata concessione della seconda stella Michelin, il riconoscimento (della omonima guida) che premia gli chef più capaci. Apreda, dopo esperienze a Londra da Gavroche e in Giappone sempre per l’Hotel Hassler (al ristorante Cicerone di Tokyo), dal 2003 è all’Imàgo, ristorante panoramico nel centro di Roma, che vanta una stella Michelin dal 2004. © RIPRODUZIONE RISERVATA