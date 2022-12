Listeria, salame ritirato dal mercato: «Non mangiatelo». Ecco la marca e il lotto contaminato

Nuovo allarme listeria: dopo i casi legati ai wurstel, e non solo, durante le scorse settimane, l'allerta stavolta coinvolge un lotto di salame, ritirato dal mercato dopo un avviso sul sito del Ministero della Salute.

Come si legge sul sito del Ministero tra gli avvisi alimentari, sono state richiamate confezioni di salame morbido del marchio Sa.Mo srl per «rilevata presenza di listeria monocytogenes». Il lotto di produzione interessato dal richiamo è del 27/10/22, prodotto nello stabilimento di Matelica (Macerata). Il produttore avverte che «il prodotto non deve essere consumato ma riportato nel luogo di acquisto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 18:58

