Listeria, ritirato lotto di prosciutto cotto: ecco la marca e il lotto. «Non mangiatelo»

Ancora un allarme listeria per la possibile presenza del batterio in un prodotto in vendita presso la grande distribuzione. Stavolta il pericoloso batterio è stata rinvenuto in un lotto di prosciutto cotto, del marchio Sapor di Cascina, nella linea Alta Qualità, che è stato ritirato dal mercato per la «possibile presenza di Listeria Monocytogenes». A darne comunicazione ufficiale il sito del Ministero della Salute.

Lotto ritirato

Il produttore, Motta Srl ha disposto il richiamo del lotto 223467, distribuito da Penny Market e con scadenza 20 ottobre 2022, per «non conformità microbiologica». La raccomandazione dunque è «di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso».

Nei giorni scorsi anche un lotto di Gorgonzola Dolce di Pascoli italiani era stato ritirato per possibile presenza del batterio listeria, e pochi giorni prima l'allarme listeria ha riguardato alcuni specifici lotti di diversi altri alimenti: wurstel al pollo, sandwich al salmone e pancake al cioccolato.

