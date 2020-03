Linguaggi contemporanei e sapori ancestrali per “New Humans”, la nuova cocktail list del Drink kong

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 19:46

Un’enigmatica mappa di cocktail svelata in un taccuino stile “black book” che racconta, in modo psichedelico per cromie e forme, il nuovo menu alcolico del Drink kong, il locale romano di San Martino ai Monti guidato da Patrick Pistolesi. Stavolta, dietro alla signature drink list presentata nel bar della Capitale, c’è una formula precisa fatta di esplorazione, evoluzione e istinto. E proprio lei ha permesso di realizzare le giuste miscele per una diversa frontiera del bere che fosse ancestrale, rassicurante e ispirata ai linguaggi ibridi dell’uomo contemporaneo.Da qui, la scelta del nome del menu, “New Humans”, che propone dei cocktail da interpretare e gustare solo tornando bambini e lasciando le sovrastrutture fuori dalla porta. In un’atmosfera che rimanda ai vicoli fumosi di una metropoli orientale o a un retrofuturo in stile “Blade Runner” tra luci a neon e arredi in velluto, d’ora in poi al Drink kong troverete quindi le creazioni del team di bartender capitanato da Livio Morena, pronte a soddisfare i palati pensati come mappe emozionali, oltre che sensoriali. Nel nuovo “libro nero” di ricette più o meno alcoliche, si traccia un percorso del gusto completo, dai drink per i tipi più avventurosi a quelli per chi ama bere bene, ma sobrio.Con cinque archetipi del sapore, divisi in altrettante macro categorie rappresentate da colori e simboli del linguaggio ibrido dei “Nuovi Umani”, “New Humans” è il codice espressivo del Drink Kong che supera il precedente progetto “Reflections”, con i suoi 16 drink slegati l’uno dall’altro. Grazie a un’accurata ricerca su spiriti, fermentazioni e contaminazioni, ma anche ai tripli turni di lavoro degli ultimi mesi per raggiungere l’obiettivo, sono nati: “Holus”, dal latino “tutto ciò che è verde”, con cocktail a base di Rum, Mezcal e Tequila, ispirati al mondo vegetale; “NewMami”, la versione Drink Kong dei sapori forti umami, quindi milk punch, Bloody Mary speciali e tutto ciò che riguarda il sapido inusuale; “Herbs & Herbs”, dove si esplora il bitter, tra gin e whisky che si confondono con il mondo dell’erbaceo e del balsamico, dell’officinale e dell’erboristico, per aperitivi e dopocena Negroni Style.Ancora: “Sukoshi”, letteralmente “un po’”, e cioè la categoria di analcolici e fermentati a basso contenuto alcolico, come “Gamma Ray” e “Easy George” e, infine, “Kudamono”. In giapponese questa parola significa “tutto quello che riguarda la frutta”, e ci si concentra quindi sui cordiali freschi e sui sapori intensi di lampone e mirtilli. Come “Raspberry up” o “Freya”, che è un omaggio alla dea dell’amore e della bellezza nella mitologia norrena. Siete curiosi? Il “libro nero” vi aspetta, sfogliatelo e lasciatevi ispirare.