Lenticchie a Capodanno, perché mangiarle porta fortuna

Mangiare, accompagnate da zampone o cotechino, nellaè un'usanza largamente diffusa in Italia. La tradizione vuole che consumare il legume asia di buon auspicio e in particolare rappresenti la speranza di prosperità per l'anno nuovo.In ogni regione, e sicuramente in ogni famiglia, c'è una ricetta preferita per cucinare le lenticchie, ma da dove nasce la credenza popolare? Le radici della leggenda affondano nell'antica Roma, quando era abitudine regalare una borsa di cuoio chiamata "scarsella", solitamente legata alla cintura, piena di lenticchie. L'augurio era che si trasformassero in monete, questo perché il nome della lenticchia deriva dal latino "lens", lente, legato alla forma del legume che ricorda quella di una moneta.