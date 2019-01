Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In continuo viaggio. È così, detto Lele, una stellaa Fiumicino con«Diciamo che sono curioso, uno che osserva gli altri e che ama visitare i luoghi. Mi sono sempre piaciuti i paesi con una cultura profonda del cibo, come Francia e Oriente. Sono una scoperta nuova ogni volta, come me che vado in cerca del passo successivo. Stando fermi si cresce molto lentamente. Bisogna riuscire ad aprire la mente».«Marsiglia. Alla corte di Gérald Passédat, tre stelle Michelin di Le Petite Nice, ristorante che da poco ha festeggiato i cento anni dall'apertura. Lui è il mio punto di arrivo».«Gli ho mandato una mail. Gli ho spiegato francamente che volevo fare uno stage da lui e mi ha aperto le porte anche se non ci conosciamo. Realizzo un sogno».«E invece dovrebbe essere la prassi. Stare fermi sulla propria concezione fossilizza. Abbiamo in comune la materia prima: il pesce».«Le tecniche sono interessanti, ma relative perché oramai a disposizione di tutti facilmente. Vorrei leggere la sua anima e capire cosa c'è dietro un piatto di un grande maestro».«Da una parte fa bene. Dall'altra, crea false aspettative nei ragazzi che già da quando cominciano credono di essere dei vip. Ho iniziato facendo il cameriere nei ristoranti di Ostia, poi ho lavorato a Londra e poi da chef che mi hanno insegnato molto. Tutto arriva per step. Non guida la visibilità e nemmeno l'egocentrismo di chi cucina».«Sì. Quando c'è un piatto che convince, anche se non è fatto da me, lo metto in carta e cito il nome di chi dei miei lo ha fatto. É indispensabile avere rispetto della squadra».«Sì, che ho conosciuto quando ero all'Albereta. Non posso dire di essere un suo allievo, ma da lui ho imparato che per fare questo lavoro ci vuole amore. Mi ricordo che - settantenne - la mattina arrivava e apriva tutti i frigoriferi. Assaggiava. Lui fino alla fine era operativo e presente».«Sì. Pensi che vado io stesso all'asta di Fiumicino tre volte a settimana per scegliere il pesce».«Di territorio, stagionale, creativa e leggermente contaminata».«Una cucina che scorre. Solo così si migliora. È come una storia d'amore. Appena finisce il fuoco della passione, smetterò di fare il cuoco».riproduzione riservata ®