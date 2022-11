Lavare i denti dopo aver preso il caffè può nuocere alla salute: quanto tempo aspettare prima di usare lo spazzolino

L'igiene orale è importante ed è bene lavarsi i denti almeno tre volte al giorno e usare il filo interdentale. Ma se lo fate dopo aver bevuto il caffè state sbagliando. Se ad esempio avete bevuto un caffè, bevete un bicchiere di acqua e aspettate almeno 30 minuti prima di procedere con spazzolino e dentifricio. La stessa cosa vale se avete mangiato o bevuto una spremuta di arancia.

Il consiglio

"Se li si strofina entro trenta-quaranta minuti dalla fine del pasto si accelera l'azione degli acidi corrosivi contenuti nel cibo - ha detto Howard R. Gamble, presidente dell'Academy of General Dentistry - Il movimento delle setole dello spazzolino facilita la penetrazione in profondità di queste sostanze, che bruciano lo smalto e lo strato sottostante chiamato dentina". L'esperto ha corroborato una ricerca apparsa sul New York Times e ha invitato tutti ad aspettare circa un'ora.

