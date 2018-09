La Fojetta, a Ostia tradizione rivisitata

Cucina tradizionale ma rivisitata per proporre i piatti romani, farli sperimentare a chi non li conosce e salvarli dal rischio di essere dimenticati. Questa la filosofia alla base dell’offerta di gusto del ristorante la Fojetta, a Ostia Antica. Grande attenzione è dedicata alla selezione delle materie prime nel rispetto della stagionalità. Ricco il menu. L’amatriciana, spiegano al ristorante, è proposta «come si faceva una volta, con cacao amaro». I tortelli sono fatti in casa, ripieni di ricotta e funghi porcini, con crema di reggiano e tartufo grattato. Molto curata la selezione delle carni, alla ricerca delle eccellenze di più Paesi. Tra le varie proposte, la tagliata melanzane e tartufo. Non mancano portate fuori menu, come coda alla vaccinara, trippa, saltimbocca alla romana o anche ricette tipiche di altre regioni, come la pappa al pomodoro. Da non trascurare i dolci, come il tiramisù al pistacchio o, fino a quando la stagione lo consente, quello con fragole e limoncello.

La Fojetta - Ostia, via di Castel Fusano, 23 - Tel. 06/56.35.29.50 - Prezzo 25/30 euro - chiuso domenica sera.

Mercoledì 26 Settembre 2018