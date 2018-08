La dieta migliore? Vietato togliere i carboidrati: meglio mangiare pasta e pane (con moderazione)

La strada per la longevità(low carb). Mangiare pasta e pane con moderazione sembra essere invece la strada «ottimale per una vita lunga e in salute». È quanto ha stabilito una ricerca del Brigham and Women's Hospital di Boston pubblicata su The Lancet Public Health.I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 15.400 persone che avevano partecipato allo studio sul rischio aterosclerotico. Ebbene, sia chi aveva seguito una dieta con un basso apporto di carboidrati (inferiore al 40% dell'energia totale) che chi aveva un regime con un apporto troppo alto (oltre il 70%) registravano un aumento della mortalità, mentre il rischio più basso era associato ad un consumo moderato, tra il 50% e il 55% dell'energia.Secondo i ricercatori «le diete a basso contenuto di carboidrati, che li sostituiscono con proteine ​​o grassi, stanno guadagnando popolarità tra chi vuole perdere peso e aumentare il benessere. Tuttavia, i nostri dati suggeriscono che le 'low carb' potrebbero essere associate a una durata di vita più breve rispetto ad altri regimi e dovrebbero essere scoraggiate. Ma se si sceglie di seguirle - suggeriscono - si dovrebbe preferire la sostituzione di carboidrati con alimenti grassi o con proteine ​​vegetali. Questa opzione potrebbe effettivamente aiutare ad invecchiare in salute».