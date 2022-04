Kinder e salmonella, i sintomi della malattia. Prodotto già ritirato dalla Ferrero che garantisce su quanto c'è in vendita

Kinder e salmonella. Quest’anno la sorpresa di Ferrero è davvero spiacevole. La notizia che alcuni lotti di prodotti Kinder sono stati ritirati per casi di salmonella ha gettato nel panico i consumatori. Soprattutto le mamme che di tanto in tanto cedono alle insistenze dei figli e comprano loro i dolcetti del noto marchio. 105 i casi accertati in Europa, e nessuno, finora in Italia.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> UOVA DI PASQUA 2022, LE MIGLIORI DEL SUPERMERCATO: ECCO LA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA