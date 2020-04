Kaltern, un lago di vino tra piccole grandi vigne: l'enologo Andrea Moser racconta la Cantina di Caldaro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretto fra le montagne dellaa ovest e il Monte di Mezzo, appena a sud di, si apre il piccolo lago di, allo stesso tempo specchio d’acqua e zona vitivinicola di pregio tutelata dall’omonima DOC.Nonostante la latitudine le terrazze di quarzo, porfido e calcare tutt’intorno al lago disegnano una delle aree subalpine tra le più temperate, con le viti a colorare e valorizzarne le pendici. Dal 1900 a fare vino qui è launo dei più brillanti esempi di cooperazione del Paese. «Dopo la fusione con la cantina Erste Neue – racconta(foto) enologo dell’azienda – con i nostri 450 ettari e 650 soci daad Appiano, siamo diventati l’azienda vinicola più grande dell’Alto Adige. I nostri 1.100 vigneti si sviluppano su fondi storicamente destinati alle uve tradizionali della zona, terreni che coltiviamo in modo sostenibile, biologico o biodinamico e sempre orientati alla qualità».Dal lato dei vitigni, il rosso Schiava, autoctono dell’Alto Adige, dà il meglio di sé proprio sulle sponde del lago e, insieme a Pinot bianco, Lagrein, Gewürztraminer, Sauvignon, Moscato giallo e Cabernet solo per citarne alcuni, rappresentano il cuore della produzione. Iconica è poi la linea Quintessenz, nata nel 2017 col proposito di concentrare l’attenzione sulle cinque varietà di punta, declinate in altrettanti vini. «Questi vini – conferma Moser – Pinot Bianco, Sauvignon, Lago di Caldaro (uva Schiava), Cabernet Sauvignon e un Passito da Moscato Giallo sono l’essenza stessa della nostra cantina. Provengono da singole vigne; un paio nella zona di San Nicolò per il Pinot Bianco, altrettanti a Pianizza di Sopra per il Sauvignon, vecchie piante a St. Josef per la Schiava e selezioni uniche per gli altri due».Il valore della produzione non sta solo nella qualità dei vini, oltre 4 milioni di bottiglie l’anno, ma anche in quello sociale della salvaguardia dei piccoli appezzamenti dei soci e nell’ecosostenibilità dell’intera gestione, in perfetto e rigoroso stile altoatesino.riproduzione riservata ®