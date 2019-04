Jungle Tiki, a Milano il drink è esotico

Per assaporare l'atmosfera dei Caraibi non occorre prendere l'aereo: a Milano basta andare in corso Garibaldi 111. Nel cuore della movida ha appena inaugurato Jungle Tiki, primo tiki bar della città. Un progetto di Diego Travaglio & soci che spiegano: «Abbiamo creato un'ambientazione esotica e un locale diverso e originale». Coloratissimo, con carta da parati dalle stampe floreali, pappagalli appesi alle finestre e sedie e tavolini dalle tinte vivaci. La cocktail list ha tre pagine dedicate al mondo tiki: così, per esempio, ci sono il Russian Velvet con vodka, arancia, passion fruit e velluto di lamponi (12 euro) e il Frida con mezcal, Aperol, ananas, arancia rossa, cocco e lime (12 euro). Classici dagli 8 euro in su. © RIPRODUZIONE RISERVATA