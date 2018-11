Jey Roma, cocktail e jam session nel locale vintage

Taglieri di formaggi e salumi, piadine, vini al calice e cocktail classici. E poi, una ricca programmazione di concerti jazz a cura di Raphael Heudron tutti i giorni a partire dalle 22, seguiti da jam session. Ecco servita la formula originale e accattivante del Jey, locale appena inaugurato a Roma in via Ostiense, sulle ceneri di una storica officina dopo quattro mesi di lavori di ristrutturazione. «Il Jey si propone come un salotto alternativo dove rilassarsi, bere, mangiare e ascoltare musica in un ambiente informale arredato in stile vintage», spiega il titolare Leonardo Iattarelli



Via Ostiense 385, Roma. Telefono 06 4754 8874, chiuso il giovedì

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..