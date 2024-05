International Burger Day, l'hamburger di foglie d'oro, champagne e tartufo è il più caro al mondo: quanto costa e dove si mangia

di Serena De Santis

Un medaglione di carne chiuso tra due fette di pane e condito con ketchup, maionese, salsa piccante e senape. Il re dei panini ha fatto impazzire il mondo intero, tanto da avere una giornata mondiale dedicata. Il 28 maggio di ogni anno si celebra l'International Burger Day. Il panino, a oggi, viene personalizzato con ingredienti provenienti da tutto il mondo e rispetta anche i gusti di chi preferisce non mangiare la carne o i derivati animali, visto che hanno creato panini per i vegetariani e i vegani. Insomma, ne esistono di tutti i gusti, ma anche di tutti i costi.

Golden boy: l'hambuger più costoso al mondo

In Olanda è stato creato il Golden boy, un panino che costa 5mila euro. L'ideatore è Jan de Veen, lo chef del ristorante De Daltons, non lontano dalla provincia di Gelderland nei Paesi Bassi. Per il suo piatto ha scelto gli ingredienti più particolari, rendendo un semplice hamburger un prodotto esclusivo, in particolare per il suo costo.

All'interno del Golden boy si trova un medaglione di carne circondato da tartufo bianco, granchio dell'Alaska, salsa barbecue a base di caffè Kopy Luwak, caviale Beluga, formaggio cheddar di Wyke Farms, maionese all'uovo d'anatra, spalla iberica spagnola, anelli di cipolla pastellati nel panko giapponese, whisky Macallan Rare Cask e manzo Wagyu A5. L’impasto del pane è a base di champagne Dom Pérignon ed è ricoperto da un tocco di classe: una lamina d'oro.

Per tutti gli ingredienti, il Golden boy è alto 15 centimetri e pesa 800 grammi. Per mangiarlo bisogna ordinarlo al De Daltons almeno due settimane prima e bisogna versare un acconto di 635 euro, per poi pagare il resto al ristorante. Il ricavato, però, non andrà ad arricchire le tasche Jan de Veen. Lo chef ha deciso che darà i soldi ai banchi alimentari che hanno difficoltà a rialzarsi dalla crisi che ha portato la pandemia.

La storia del Burger day

La Giornata mondiale dell'hamburger è stata decisa per celebrare il successo che ha avuto il panino. Per quanto il re dei panini venga riconosciuto in particolar modo per il primato del McDonalds, in realtà la sua nascita risale a secoli prima. L'hamburger è nato nel XIX secolo, nel porto di Amburgo (da cui deriva il suo nome), città in cui già all'epoca era in voga piatto composto da carne tritata e pane. Poi il suo viaggio è arrivato negli Stati Uniti, dove nel 1826 Dalmonico's (New York) fu il primo ristorante a includere l'hamburger nel proprio menù.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA