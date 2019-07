Insetti da mangiare: hanno più antiossidanti dell'olio d'oliva, qualità superiori al succo d'arancia

Venerdì 12 Luglio 2019, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca italiana che non ti aspetti: neglipiùche nell'o, qualità superiori anche al. Se glifossero in commercio, al banco del supermercato, di sicuro avrebbero una qualità nutrizionale da promuovere: sono pieni di. I grilli racchiudono il 75% del potere antiossidante del succo dell'arancia appena spremuta e il grasso del baco da seta ha due volte i valori dell'olio d'oliva.A dirlo è una ricerca tutta italiana realizzata dall' Università di Teramo e pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Nutrition and Sustainable diets. «Almeno 2 miliardi di persone, cioè un quarto della popolazione mondiale, mangiano regolarmente insetti - dice l'autore principale dello studio, Mauro Serafini, docente di nutrizione umana nell'ateneo abruzzese - gli insetti commestibili sono un'ottima fonte di proteine, acidi grassi polinsaturi, minerali, vitamine e fibre, ma fino ad ora nessuno li aveva confrontati in termini di attività antiossidante con cibi funzionali classici come l'olio d'oliva o il succo d'arancia».Estratti di cavallette, bachi da seta e grilli hanno mostrato i più alti valori di capacità antiossidante (anche cinque volte superiori a quelle del succo d'arancia fresco). Le cicale e i bachi da seta hanno mostrato, invece, due volte di più l'attività antiossidante dell'olio d'oliva. «Non è possibile però dire che siano 'superfood' perché lo studio è stato condotto in vitro e si tratta di una potenzialità del cibo - ha aggiunto - ora bisognerà, con nuove ricerche, capire l'effettiva biodisponibilità degli antiossidanti valutando cosa succede nell'organismo dopo averli mangiati».