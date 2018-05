Il tè freddo fa perdere più calorie di quello caldo. Ad essere arrivati a questa conclusione sono stati i ricercatori dell'Università di Friburgo che hanno cercato di capire quale fosse la temperatura perfetta per portare i maggiori effetti sulla perdita di peso. Gli studiosi svizzeri hanno posto alla loro attenzione il tè di Yerba Mate, molto popolare in Sud America e ricco di caffeina.



I partecipanti allo studio hanno bevuto 500 millilitri di questo infuso, non zuccherato, sia a 3 sia a 55 gradi di temperatura. Durante i 90 minuti successivi all'ingestione del tè, sono state misurate molte variabili, tra cui la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, il flusso sanguigno pompato dal cuore, il consumo di ossigeno e l'ossidazione dei grassi. Questi dati sono stati poi confrontati con le stesse variabili misurate durante la mezz'ora prima dell'ingestione del tè.



E' grazie a questo confronto che è stato dimostrato come la spesa energetica sia circa due volte superiore con un tè freddo (+ 8,3%), rispetto a quella con il tè caldo (+ 3,7%). Inoltre, il tè freddo favorisce l'ossidazione dei grassi e diminuisce il carico metabolico del cuore. Lo studio è stato pubblicato dalla rivista scientifica Frontiers in Physiology.

Lunedì 7 Maggio 2018