Il primo “speakeasy” tra nostalgia e Negroni

Piccolo locale ispirato all’era del Proibizionismo, il Jerry Thomas Speakeasy è stato il primo speakeasy bar in Italia ed è annoverato tra i 50 World Best Bar. Cosa aspettarsi? Ambiente intimo, musica dal vivo e arredi retro con bancone in legno e pianoforte. E, ovviamente, ottimi cocktail. Provate il “Negroni del professore”, rivisitazione del classico drink (che quest’anno compie 100 anni) con gocce di bitter al bergamotto e il “Vermouth del professore”, prodotto dai quattro soci titolari in collaborazione con la distilleria Quaglia

Vicolo Cellini, 30.

Roma. thejerrythomasproject.it.

