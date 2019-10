Il "Nicolino" spiegato da Fabio dell'Ultimo di Varese

Fabio Maroni, barman titolare di Ultimo di Varese, insegna come preparare il Nicolino, sua raffinata (e gustosa) rivisitazione del Gin Sour con una crosta di lamponi essiccati.

Ingredienti: ghiaccio, tre quarti di tazzina da caffè di gin, un quarto di tazzina da caffè di succo di limone fresco, un quarto di tazzina da caffè d'albume pastorizzato, un cucchiaio da caffè di sciroppo di zucchero (a piacere).

Preparazione: per prima cosa preparate la bordatura del bicchiere. Bagnate con una fetta di limone il bordo della coppetta precedentemente raffreddata, immergetelo in un piattino concavo pieno di polvere di lamponi esiccati e di zucchero e giratelo velocemente. Inserite tutti gli ingredienti in uno shaker colmo di ghiaccio, agitate con forza, filtrate nella coppetta. Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

