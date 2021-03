Il Miglior Chef gelatiere d’Europa Scotti vince per il secondo anno consecutivo il terzo cono del Gambero Rosso

Il Miglior Chef gelatiere d’Europa MASSIMILIANO SCOTTI vince per il secondo anno consecutivo il terzo cono del Gambero Rosso, nel corso della V edizione 2021 della guida Gelaterie d’Italia. Lo Chef ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento durante la cerimonia di premiazione che si è svolta in forma completamente digitale, a causa dell’emergenza Covid-19, sulla pagina Facebook di Gambero Rosso, proprio oggi che si celebra anche la Giornata Europea del Gelato. «Sono felice e onorato di ricevere questo premio, che rappresenta una conferma per me e tutta la squadra di Vero Latte – afferma Chef Massimiliano Scotti – Questo ultimo anno è stato difficile, ma non abbiamo mai perso di vista la nostra mission: offrire un prodotto di qualità, con materie prime d’eccellenza e questo risultato è la dimostrazione che l’obiettivo è stato ancora una volta centrato. Non abbiamo abbandonato la nostra affezionata clientela, attivando i servizi di asporto e delivery, e abbiamo continuato a lavorare per proporre un gelato sempre più d’eccellenza».

Sono circa una trentina le gelaterie italiane che hanno ricevuto questa onorificenza e Massimiliano Scotti è stato premiato ancora una volta con la sua Vero Latte, sinonimo di originalità, ma anche di genuinità, valorizzazione del territorio e attenzione alla ricerca della materia prima, per la sua sapiente capacità di creare gusti inediti e inaspettati, coniugando la sua esperienza culinaria come Chef all’arte del gelato e proponendo sempre accostamenti e sapori sorprendenti per il palato, con uno sguardo rivolto al futuro e alla continua sperimentazione. Chef Scotti è un’eccellenza nel panorama italiano e internazionale legato al mondo del gelato per la sua professionalità unica e per l’abilità nel distinguersi grazie all’utilizzo di materie prime pregiate e di altissima qualità legate al territorio e alla tradizione, che vengono valorizzate al massimo nelle sue creazioni e che sono motivo di ispirazione per proposte culinarie che uniscono in maniera innovativa e poco convenzionale sapori dolci e salati, in grado di creare suggestioni, emozioni e di evocare ricordi o crearne di nuovi anche solo attraverso un semplice assaggio.

Massimiliano Scotti, classe 1972, dopo aver lavorato per anni nel campo della pubblicità e del marketing, decide di seguire la sua passione per il food e nel 2015 apre la sua prima gelateria a Vigevano: Vero Latte, che si rivela un grande successo grazie ai suoi sapori autentici e genuini. Nel settembre 2017 avviene la svolta: Massimiliano viene incoronato Miglior Gelatiere d’Europa a Gelato Festival, con la ricetta “Il mio primo vero latte”. Nel 2018 viene incoronato come miglior gusto per la giuria tecnica del Gelato Festival All Stars. Collabora con il programma di Rai due «Detto Fatto» come tutor. La casa editrice di riferimento del settore del gelato artigianale, Editrade, lo sceglie per avviare una collaborazione. E dal 2020 collabora con il programma «È sempre mezzogiorno» su Rai uno. Oggi Massimiliano è un maestro gelatiere e un imprenditore riconosciuto, esponente di un’arte che fa della sperimentazione del gusto il suo punto cardine.

Tra gli altri prestigiosi riconoscimenti che gli sono stati attribuiti, ricordiamo, oltre ai Tre Coni del Gambero Rosso, ricordiamo il quinto posto nel World Ranking di Gelato Festival; il primo posto per la Giuria Tecnica all’evento All Stars del 2018 a Firenze che ha radunato i migliori maestri gelatai del mondo; e il Primo Premio ai Food & Travel Awards nel 2018, nel 2019 e nel 2020.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA