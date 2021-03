Il gelato al pistacchio batte tutti: ecco la classifica dal Sigep di Rimini

Si è chiusa con il primo concorso digitale di Gelateria, “ Le nuove esigenze del gelato - miglior gusto pistacchio base acqua ”, la prima edizione del Sigep di Rimini, che per via dell'emergenza sanitaria non si è potuta svolgere come al solito presso i padiglioni di Rimini bensì su piattaforma digitale.

I vincitori, su 9 gelatieri presenti tra i migliori del settore, sono stati: terzo classificato Fabio Mellace di Marron Glaces - Catanzaro Lido con Evergreen; secondo Guido Cortese della Gelateria U MAGU, di Pietra Ligure con Stigliano-Bronte 0 a 0 palla al centro (premio speciale dalla Commissione Tecnica) , primo classificato Santo Palumbo della Cremeria Rossi di Milano con La verità.



Tutti i gelati in concorso si sono distinti per la qualità delle materie prime e uno studio accurato sull'uso degli zuccheri, ridotti, per venire incontro alle esigenze del benessere dei consumatori. La giuria era composta dalla commissione tecnica: Vincenzo Pennestrì , presidente Associazione Italiana Gelatieri, Eugenio Morrone , Campione del Mondo di Gelateria e Aldo Pasquarella , coordinatore Accademia del Gelato Alberto Pica; dagli esperti del settore Claudio Pica , Segretario Generale Associazione Italiana Gelatieri, Carlo Hausmann , Direttore Generale Agro Camera e dalle food blogger Laetitia Chaillou (https://www.parisianinrome.it/) ed Elis Rubino (http://www.lapolpettasuitacchi.it/). I tre vincitori sono stati “incoronati” da Flavia Morelli , Group Brand Manager Food & Beverage Sigep.

L'Accademia e l'Associazione Italiana Gelatieri hanno già annunciato che verranno organizzati altri simposi in tutta Italia per conoscere il prodotto gelato, non solo nel nostro Paese ma soprattutto all'estero. E 'stato poi dato ufficialmente già il via al secondo concorso digitale, che sarà rivolto il prossimo anno a tutto il mondo mentre il prossimo 19 marzo l'Associazione Italiana Gelatieri, in occasione della festa del papà, ha pensato di creare un gusto a base di rum, cioccolato bianco, arachidi e caramello, che sarà presente in tutte le gelaterie italiane aderenti all'iniziativa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 19:41

