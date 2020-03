Iginio Massari cuore d'oro, il pasticcere regala tre respiratori agli Spedali Civili di Brescia

Volto noto in tv e pasticcere pluripremiato Iginio Massari, insieme alla sua famiglia, ha donato tre respiratori alla Rianimazione del Civile di Brescia. Lo ha fatto sapere lo stesso pasticcere sulla sua pagina Facebook, in cui ha lanciato una campagna di raccolta fondi «con lo scopo di rafforzare le terapie intensive integrando la fornitura di attrezzature e dispositivi urgenti».

Attenzione‼️ Vi chiediamo la massima condivisione 🆘 Non riteniamo bastevole la chiusura dei locali . La doverosa tutela delle persone passa soprattutto attraverso la generosità . Per questo ci siamo sentiti in obbligo di donare tre ventilatori per la Rianimazione agli Spedali Civili di Brescia per l’emergenza del coronavirus. Aiutateci a sostenere questa iniziativa . Iginio Massari srl e famiglia Adesso tocca a voi!



Massari ha deciso di chiudere i punti vendita di Milano, Brescia e Torino per «salvaguardare l’incolumità di tutti i nostri preziosi collaboratori, clienti, fornitori» ma «non riteniamo bastevole la chiusura dei locali. La doverosa tutela delle persone — si legge su Facebook — passa soprattutto attraverso la generosità».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 22:59

