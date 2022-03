Identità Golose: presentata a Milano la Guida 2022 firmata Paolo Marchi e Gabriele Zanatta

Presentata oggi alla Triennale di Milano la Guida Identità Golose 2022 ai ristoranti d’Italia e del mondo curata dal giornalista Paolo Marchi. Disponibile online, consultabile anche tramite App, è arrivata alla sua 15esima edizione.

Sono 1055 insegne tra cui 100 pizzerie e una selezione di cocktail bar con cucina da scoprire. «Un prodotto editoriale ancor più ricco di contenuti che torna pienamente ad esprimere la sua vocazione internazionale», dicono gli organizzatori, con 153 insegne recensite in 30 Paesi, grazie al coinvolgimento di 90 collaboratori coordinati dal food writer Gabriele Zanatta. «Il mondo era chiuso su se stesso causa pandemia e in pratica, con Gabriele Zanatta a coordinare uno splendido stuolo di collaboratori, - scrive Marchi nella prefazione - raccontammo quasi esclusivamente il meglio della ristorazione italiana, tra mille difficoltà tra l’altro perché gli orizzonti erano forzatamente ristretti».

L’attenzione dedicata ai giovani talenti quest’anno è ancora più forte: sul totale dei ristoranti recensiti, 67 sono guidati da chef under 30 mentre nelle cucine di quasi la metà dei ristoranti segnalati troviamo chef che non hanno ancora compiuto 40 anni.

«Lo scorso anno - commentano Claudio Ceroni e Paolo Marchi, founder del congresso Identità Golose diventato un punto di riferimento per l'enogastronomia di grande qualità in Italia e nel Mondo - alla vigilia della riapertura dei ristoranti, dopo una stagione assai difficile, abbiamo scelto attraverso la nuova App di proporre gratuitamente il lavoro di una nutrita squadra di professionisti, per sostenere e aiutare la ripartenza di tutta una filiera di fondamentale importanza, che va dalla produzione agroalimentare alla ristorazione, dall'ospitalità alberghiera alle altre infrastrutture turistiche e di valorizzazione del territorio. Oggi la App della Guida Identità Golose si conferma uno strumento sempre più ricco, efficace e completo per valorizzare e far conoscere il talento dei più interessanti protagonisti della scena gastronomica italiana e internazionale».

Nella Guida, anche la sezione "Storie di Gola" dedicata al racconto delle città in Italia e nel mondo che meritano un approfondimento gastronomico: Torino, Milano, Roma, Napoli e poi ancora Barcellona, Parigi, Copenhagen, Bruxelles, New York, Bogotà.

Ecco le GIOVANI STELLE under 40 premiate:

LA MIGLIOR CHEF (premio ACQUA PANNA - S.PELLEGRINO) VALENTINA RIZZO - Farmacia dei Sani, Ruffano

IL MIGLIOR CHEF (premio PASQUA VIGNETI E CANTINE) MATTEO METULLIO E DAVIDE DE PRA – Harry’s Piccolo, Trieste

IL MIGLIOR CHEF INTERNAZIONALE (premio CARAIBA) HIMANSHU SAINI - Trèsind Studio, Dubai (Emirati Arabi Uniti)

SORPRESA DELL’ANNO (premio MARTINO ROSSI)

RICHARD ABOU ZAKI e PIERPAOLO FERRACUTI - Retroscena, Porto San Giorgio (Fermo)

IL MIGLIOR SOUS CHEF (premio DIVINE CREAZIONI) DAVIDE BOGLIOLI – Enrico Bartolini al Mudec, Milano

LA MIGLIOR SOMMELIER (premio VEUVE CLICQUOT) Premiata: LORENZA PANZERA - Zelo del Four Seasons, Milano

IL MIGLIOR SOMMELIER (premio CASTELLO DI ALBOLA) CARLO SALINO - Opera, Torino

IL MIGLIOR MAÎTRE (premio KETTMEIR) LAURA CAROLLO - Gagini, Palermo

IL MIGLIOR CHEF PASTICCIERE (premio VALRHONA) ROBERTA MEROLLI - Tre Olivi al Savoy Beach Hotel, Paestum

IL MIGLIOR PIZZAIOLO (premio CARAIBA)

PIER DANIELE SEU – Seu Pizza Illuminati, Roma

SPERIMENTAZIONE IN CUCINA (premio LATTERIA SORRENTINA) DAVIDE GUIDARA - I Tenerumi del Therasia Resort, Vulcanello

GIOVANE FAMIGLIA (premio OLITALIA)

FAMIGLIA FAIS: Pierluigi, Chiara, Valentina, Elisabetta Fais - Josto, Framento e Etto, Cagliari

SERVIZIO E ACCOGLIENZA (premio THEFORK)

LUDOVICA RUBBINI e RICCARDO GASPARI - SANBRITE, Cortina D’Ampezzo

LA MIGLIOR BARLADY (premia DISTILLERIA BONAVENTURA MASCHIO) SABINA YAUSHEVA - Dry Solferino, Milano

IL MIGLIOR BARMAN (premio P&B LINE) MATTEO DI IENNO - Locale, Firenze

IL MIGLIOR FOOD WRITER (premio UFFICIO NAZIONALE ISRAELIANO DEL TURISMO) EUGENIO SIGNORONI – Curatore Guida Osterie d’Italia Slow Food

IDENTITÀ DI PASTA (premio PASTIFICIO FELICETTI)

RICCARDO FORAPANI - Ristorante Cavallino dal 1952, Maranello

IDENTITÀ DI RISO (premio RISO BUONO) ALESSANDRO BILLI - Osteria Billis, Tortona

CONTAMINAZIONI (premio DEBIC PER FRIESLANDCAMPINA) MARCO AMBROSINO - 28 Posti, Milano

