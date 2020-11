Roma, all'Hard Rock Cafe arriva il Menu dedicato alla Festa del Ringraziamento

Come ogni anno Hard Rock Cafe Roma festeggia la ricorrenza nordamericana del Thanksgiving Day proponendo uno speciale menu che ricalca la tradizione da gustare in famiglia che vede l’immancabile petto di tacchino arrosto cucinato lentamente accompagnato da fresche verdure grigliate oltre al classico ripieno, cremoso pure’ di patate dolci, salsa di mirtilli rossi e tradizionale salsa gravy e la torta di zucca. Una fetta della classica torta di zucca condita con salsa al caramello e panna montata fatta in casa.

Disponibile anche l’Espresso Martini, Grey Goose Vodka, Kahlua: espresso preparato fresco agitato fino a quando non diventa spumoso e freddo. Per il delivery e l’asporto special promo: due porzioni di tacchino e una cremosa NY-style cheesecake, guarnita con salsa alle fragole. Dal 26 al 29 novembre, dalle 11 alle 18 sarà possibile gustare al Cafe di Via Veneto il menu del Giorno del Ringraziamento. Dalle 11 alle 23 attivo il servizio delivery e fino alle 22 da asporto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 12:09

