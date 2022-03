Hard Rock Cafe lancia il burger ispirato a Leo Messi: il nuovo piatto arriva in tutto il mondo

Hard Rock Cafe presenta in contemporanea mondiale la novità assoluta del suo menù - il Messi Burger - piatto ispirato dalla leggenda del calcio Lionel Messi, brand ambassador di Hard Rock International per la campagna “Live Greatness" lanciata in occasione del 50° anniversario del marchio. A partire da oggi, questo nuovo hamburger realizzato secondo i gusti e gli ingredienti ideali del campione argentino è disponibile nei cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia.

Il Messi Burger si presenta come una rivisitazione del Legendary Steak Burger di Hard Rock con l’aggiunta di dieci ingredienti saporiti scelti dal calciatore. Due succosi burger da carne selezionata pressati e serviti medio-ben cotti uniti a una combinazione vincente per le papille gustative: provolone, chorizo a fette, cipolla rossa caramellata e l’immancabile salsa piccante e affumicata Hard Rock’signature, il tutto servito su due fette di pan brioche tostate, lattuga romana e pomodoro maturo. E per mangiarlo proprio come piace a Messi è possibile aggiungere ai dieci ingredienti un uovo fritto.

«È un onore presentare un nuovo step della nostra partnership con la stella mondiale del calcio Lionel Messi e della campagna con questa sua personale interpretazione del Legendary Steak Burger di Hard Rock Cafe", dichiara Jon Lucas, COO di Hard Rock International. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai fan di Hard Rock e Messi nei cafe italiani per far vivere loro un’esperienza unica e indimenticabile ripercorrendo quelli che sono i gusti scelti dal campione».

Hard Rock Cafe è un brand internazionale dell’ospitalità presente in tutto il mondo con i suoi cafe che attirano ogni anno milioni di visitatori. Il primo Hard Rock Cafe aprì a Londra nel 1971. Da allora il brand arrivò in grandi città come New York City, Los Angeles, Chicago, Miami, Parigi, Sydney, e altro ancora. L’unicità di Hard Rock Cafe risiede nella sua esperienza culinaria fatta di ingredienti freschi e di alta qualità per un menù in continua evoluzione in cui piatti della cucina si abbinano a cocktail innovativi e altre specialità.

Il Messi Burger è disponibile dal 1 marzo negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia. Per ulteriori informazioni:

LIVE GREATNESS

La campagna LIVE GREATNESS nasce nel 2021 dalla collaborazione di Hard Rock Cafe con Lionel Messi per celebrare i principi che hanno portato cinquant’anni fa alla nascita del brand con l’apertura, nel 1971, del primo cafe di Londra.

La collaborazione richiama, infatti, le radici di Hard Rock, quando agli inizi degli anni ‘70 il primo Cafe di Londra sponsorizzò una squadra di calcio locale mettendo sulle t-shirt il proprio logo. Le magliette inutilizzate furono restituite al Cafe e poi regalate ai clienti più affezionati, diventando un vero e proprio fenomeno mondiale.

Per il suo 50° anniversario Hard Rock è ritornato alle origini collaborando con il campione mondiale del calcio a una nuova collezione di merchandise, che include oltre al proprio logo alcuni dei simboli iconici di Messi come il numero 10 e il leone.

Ulteriori informazioni sulla campagna LIVE GREATNESS sono disponibili qui, mentre i dettagli della partnership con Messi sono consultabili a questo link. Tutto il merchandise della collaborazione tra Hard Rock e Lionel Messi è disponibile negli store italiani e online.

Hard Rock International:

Con 253 sedi in 68 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, circa 86.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2021, Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Deloitte Private e The Wall Street Journal l’hanno, inoltre, designata quale azienda degli Stati Uniti con la miglior gestione e nel 2021 per il terzo anno consecutivo è risultata la catena alberghiera più performante secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power. Il marchio è di proprietà dell’entità madre HRI “Seminole Tribe of Florida”.

