Guida Milano Gambero Rosso 2020 a The Best in Lombardy: tuti i premiati

The Best in Lombardy

, il grande appuntamento organizzato a Palazzo Lombardia da 'Gambero Rosso', in collaborazione con la Regione, ha proposto percorsi di degustazione, seminari e showcooking.

Protagoniste alcune delle migliori espressioni del panorama del food&wine lombardo e nazionale. In un'unica giornata si è potuto apprezzare gusti e sapori dai banchi d'assaggio, alla scoperta di vini, salumi, formaggi e molte altre specialità del territorio.

Nell'ambito della manifestazione al palazzo della Regione è stata presentata la Guida Milano 2020 del Gambero Rosso – circa 1200 indirizzi e un centinaio di novità tra Milano e Lombardia - e i premiati di quest'anno.

TUTTI I PREMIATI



TRE FORCHETTE



92

Carlo Cracco – Milano

Seta del Mandarin Oriental Milano – Milano

Da Vittorio – Brusaporto (BG)

91

Enrico Bartolini Mudec Restaurant – Milano

Berton – Milano

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (MN)

D’O – Cornaredo (MI)

90

Miramonti l’Altro – Concesio (BS)



TRE GAMBERI

Osteria del Treno – Milano

Trippa – Milano

La Madia – Brione (BS)

La Locanda delle Grazie – Curtatone (MN)

Caffè La Crepa – Isola Dovarese (CR)

Osteria della Villetta dal 1900 – Palazzolo sull’Oglio (BS)



TRE MAPPAMONDI

Casaramen – Milano

Iyo – Milano

Wicky’s Wicuisine Seafood – Milano



TRE BOTTIGLIE

Al Donizetti – Bergamo



I PREMI SPECIALI



Le novità dell’anno

Carlo e Camilla in Duomo (Bistrot) – Milano

Nebbia (Ristorante) – Milano

Serica (Ristorante) – Milano

Peck – City Life (Pausa Gourmet) – Milano

Fratelli Torcinelli (Street Food) – Milano

Mood Market (Gastronomia) – Milano



Servizio di sala

L’Alchimia – Milano



Servizio di sala in albergo

Giancarlo Morelli dell’Hotel Viu Milan – Milano



Proposta al bicchiere al ristorante

Daniele Canzian – Milano



Proposta al bicchiere al wine bar

Vinoir – Milano



Qualità/prezzo

Le Nove Scodelle – Milano

Locanda Perbellini – Milano

Un Posto a Milano – Milano

Nasturzio – Albino (BG)

Due Spade – Cernusco sul Naviglio (MI)

La Piazzetta – Montevecchia (LC)

Mu Fish – Nova Milanese (MB)

Martedì 16 Luglio 2019, 16:49

