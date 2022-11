Guida Michelin: Enrico Bartolini è lo chef dei record. È il più stellato d'Italia e il secondo nel mondo

È Enrico Bartolini a confermarsi lo chef con più stelle d’Italia. All'indomani della premiazione edizione 2023, sono 12 le blasonate icone dorate che lo rendono l’uomo delle stelle del Belpaese, raggiunge il secondo posto nella classifica mondiale dopo Alain Ducasse a pari merito con Pierre Gagnaire e Martín Berasategui.

Un record già segnato in un recente passato dall’essere stato l’unico cuoco nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro Stelle tutte insieme, e che oggi confermano il primato per lo chef quarantaduenne con dodici stelle in otto ristoranti, tra cui l’omonimo Mudec che lo ha reso nel 2019 l’undicesimo tristellato italiano e, oggi, con Cannavacciulo il penultimo premiato.

Guida Michelin: Antonino Cannavacciuolo tra i 3 stelle. Roma batte Milano. Bartolini si conferma lo chef più stellato di Italia

I ristoranti stellati di Bartolini

Nelle mitica “Rossa” 2023, si aggiungono tre nuove stelle ad altrettanti ristoranti che portano la firma Bartolini, con due stelle alla Locanda del Sant’Uffizio (Cioccaro di Penango) con lo chef resident Gabriele Boffa, una stella ad Anima di Milano con lo chef resident Michele Cobuzzie a Il Fuoco Sacro del Petra Segreta, Relais&Chateaux a San Pantaleo in Sardegna, con gli chef Alessandro Menditto e Luigi Bergeretto. «Sono molto emozionato perché nuove stelle donano sempre una gioia immensa e una gratificazione importantissima che è di grande stimolo per tutta la squadra – ha commentato a caldo Enrico Bartolini – e quindi ringrazio Michelin e tutti i cuochi e i collaboratori che hanno lavorato con passione, entusiasmo e dedizione per arrivare a questo risultato». Per lui che, sempre nel 2019 (anno del tre stelle) cucinò per la cena di gala dell’inaugurazione della Prima della Scala con Tosca diretta dal maestro Riccardo Chailly e con l’allestimento di Davide Livermore, è soddisfazione anche per le conferme. Oltre ai tre nuovi riconoscimenti, e al tre stelle Mudec, si confermano due stelle al Glam di Venezia, e gli stellati Casual a Bergamo in Città Alta, Il Poggio Rosso nel Chianti, che riceve in più anche la stella verde per il suo impegno nel campo della sostenibilità, e La Trattoria Enrico Bartolini in Maremma.

Ed è anche grazie a lui se l’Italia è al terzo posto dopo il Giappone con un totale di 385 stelle. Mentre la Francia (come da copione) luccica con le sue 626 stelle, sul podio della Guida Michelin.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 10:47

