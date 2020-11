Guida Michelin 2021 diretta, tutti gli chef premiati: «Un riconoscimento per chi è andato avanti»

In diretta streaming la presentazione della Guida Michelin 2021, il famoso riconoscimento - temuto e agognato da chef e ristoranti - che attraversa 30 Paesi e 4 continenti. Riferimento della gastronomia di tutto il mondo, l'anno scorso aveva dato le 3 stelle allo chef toscano Enrico Bartolini del ristorante omonimo al Mudec di Milano, che ha portato a 11 i ristoranti italiani con 3 stelle, ovvero quelli per cui “vale il viaggio”. Insieme a Bartolini: Piazza Duomo ad Alba, Da Vittorio a Brusaporto, St. Hubertus a San Cassiano, Le Calandre a Rubano, Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio, Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro, Mauro Uliassi a Senigallia ed Enrico Bartolini al MUDEC a Milano.

Novità 2021 - hanno già annunciato - è la stella verde assegnata per la prima volta in Italia dalla Michelin: «Un riconoscimento dedicato, la stella verde, il nuovo pittogramma che promuove gli chef che si sono assunti la responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità, ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green».

Petra Loreggian conduce l'evento in diretta streaming per la presentazione della 66° edizione della "Rossa" insieme al direttore comunicazione Michelin Italia Marco Do che parla di «un anno particolare e carico di emozioni per tutti, abbiamo voluto fortemente essere qui perché l'Italia è andata avanti. Siamo qui per dare il giusto merito a chi è andato avanti: chef, personale di sala, sommelier».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA