Guida Michelin 2020, l'assegnazione delle Stelle a chef e ristoranti in diretta

, oggi il prestigioso riconoscimento per glie i lorova in scena dal Teatro Municipale di Piacenza. Su Leggo.it la diretta della «», l'attesissimo «pagellone» nell'anno in cui lafesteggia il 65° compleanno.Nulla trapela sul Palmares 2020 delle nuove, ma i curatori fanno sapere che il numero sarà in crescita e la cerimonia, condotta da Fulvio Giuliani, colma di sorprese.In apertura le videointerviste allo chef, la new entry 2019 nel gotha dei tristellati, e, del ristorante 1 stella Michelin, che ha conquistato il. Poi il conferimento, alla presenza del direttore internazionale delle guide Michelin Gwendal Poullennec, dei premi speciali: Young Chef, Qualità nel Tempo, Servizio di Sala e Passion for Wine Award. E infine l'attesa pioggia di stelle che, anche quest'anno, si spera al top anche sotto il Tevere, con buone chance per la Campania e la Puglia, e nelle Isole. Finora la geografia del vertice del gusto all'italiana, delineata dagli ispettori del Bibendum, il caratteristico omino con la silhouette a colonna di pneumatici, spazia dal Piemonte al Trentino Alto Adige fino all'Abruzzo. Questi i dieci indirizzi a Tre Stelle della scorsa edizione: Le Calandre a Rubano (Padova); Osteria Francescana a Modena; Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo); Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio/Runate; Piazza Duomo a Alba (Cuneo); Enoteca Pinchiorri a Firenze; La Pergola a Roma; St.Hubertus a San Cassiano (Bolzano); Reale a Castel di Sangro, e Uliassi a Senigallia. Qui, secondo gli ispettori, «c'è la cifra di un grandissimo chef. Una cucina unica che assurge al rango d'arte e prodotti d'eccezione». Tutti gli chef sognano di conquistarle, narrando da protagonisti l'evoluzione della ristorazione italiana, e tutti i viaggiatori sognano di fare tappa in questi templi gourmet.