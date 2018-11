Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due più due fa. Lo chef campano, che il talentha fatto conoscere al grande pubblico, raddoppia le sue stelle: dopo le due conquistate negli anni passati con il ristorante, con l’ultimane porta a casa altre due. L’edizione 2019 assegna infatti una stella al suo- executive chef Vincenzo Manicone - e un’altra al- executive chef Nicola Somma.Un en plein senza precedenti. E il primo a saperlo è proprio lui: «Sono più emozionato della prima volta», racconta commosso a che proprio a lui ha dedicato uno dei primi Chef Profile ). E alla domanda se se lo aspettasse, risponde quasi poeticamente: «Amo questo lavoro. Amo stare in cucina. Amo la mia squadra. Ne conosco la forza, la passione immensa e la voglia di non arrendersi mai. Se tutto questo significa aspettarsi altre stelle, non lo so. So solo che sono molto felice e a tutti i ragazzi che lavorano con me e al sacrificio quotidiano che compiono dedico questo importante riconoscimento».È evidente che le critiche, a volte gratuite, che ci sono state rendono questo momento ancora più intenso. Lui non lo dice. Ma queste stelle sono la risposta elegante e concreta: la tv non soffoca la qualità, la creatività e non frena la voglia di crescere. «A mio padre ho detto: papà siamo ancora all’inizio, da piccolo sognavo le stelle, ma per me questo è sì un traguardo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Una nuova sfida».