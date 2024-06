Granchio blu, da killer a ingrediente gourmet: sulle tavole del G7 arriva una speciale zuppa di pesce. La ricetta di Bottura

di Cecilia Legardi

Il granchio blu approda sulle tavole dei big mondiali arrivati in Puglia a Borgo Egnazia per il G7 e da spauracchio per i produttori di vongole e cozze diventa un ingrediente gourmet. Lo rende noto Confcooperative-Fedagripesca, precisando che lo chef modenese Massimo Bottura lo ha inserito in una zuppa di pesce insieme a cozze, cannolicchi, gamberi rossi.

Granchio blu, pericoloso per la flora marina ma buono in tavola

«Purtroppo in tavola non ci saranno le nostre vongole veraci sterminate dal granchio blu – commenta il vicepresidente Paolo Tiozzo – ma ci auguriamo che valorizzare questo killer da un punto di vista gastronomico in un contesto internazionale così importante, possa spalancare le porte dell'export; al momento per i produttori italiani e solo una minaccia reale e non una risorsa».

L'allarme nelle acque italiane

Per gli operatori ittici questa specie, sottolinea l'associazione, è tre volte simbolo dello spreco alimentare, perché ha distrutto dal settanta al cento per cento degli allevamenti e ha una resa in cucina di appena il 15 per cento dove viene utilizzata solo la polpa. «I pescatori sono costretti a buttare via il novanta per cento degli esemplari che catturano – conclude Tiozzo – guadagnando al massimo 1,50 al chilo. Gli esemplari più piccoli, non meno pericolosi per le produzioni ittiche, purtroppo non sono richiesti dal mercato nazionale».

