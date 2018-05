Gong, Cina e Italia si sposano a Milano

La quintessenza della cucina fusion si esprime nel gioco di rimandi tra Oriente e Occidente della proposta gastronomica di Gong. Marinature, sferificazioni e spume sono la base di un’intrigante menu di cucina cinese moderna. Una fusione che nasce da un’idea di Giulia Liu (nella foto) che nel suo elegante ristorante ha voluto due executive chef blasonati, uno giapponese e uno italianissimo, come capitani di una brigata multietnica. Il risultato per il palato è sorprendente. Il consiglio è provare un menu degustazione, il Classico o l’Evoluzione, per deliziarsi. Dagli antipasti come l’Hamachi in cupola di fumo (ricciola affumicata istantaneamente sotto cupola di vetro) o il Foie Gras tra i profumi dell’Asia (con marinatura di miso e tartare di capesante), di Dim Sum sensazionali, di riso, paste e secondi di mare e di terra da favola. Gong - corso Concordia 8, 02/76.02.38.73 - Chiuso lunedì a pranzo (costo medio 70 euro)

