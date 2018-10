Giulia, sul lungotevere dal brunch all'aperitivo

Roma, lungotevere dei Tebaldi 4A - Tel. 06/94.89.2076

Chef: Pierluigi Gallo
Prezzo medio 60-70 euro

Late Breakfast, a partire dalle 10. Poi pranzo alla carta o con menu degustazione Lunch. Nel pomeriggio, caffetteria e sala da tè. In serata, aperitivo gourmet. E ovviamente, la cena. E ancora, cocktail bar con assaggi della cucina After-dinner. È una proposta ricca e articolata, che muta secondo l'orario per venire incontro alle diverse esigenze e soprattutto ai differenti appetiti, quella di Giulia Restaurant, locale che vanta quattro grandi vetrate affacciate su via Giulia, con ingresso riservato in lungotevere dei Tebaldi.La firma è dello chef Pierluigi Gallo. Classe '83, origini abruzzesi e campane, cresce tra le Stelle: prima alla scuola di Niko Romito, poi al ristorante All'Oro con lo chef Riccardo di Giacinto e al Pagliaccio di Anthony Genovese. In via Giulia propone la sua idea di cucina e tavola.La filosofia è quella di sapori genuini, mediterranei e riconoscibili, esempi di una tradizione ben studiata e attentamente ripensata. Si va così dagli gnocchi ripieni di spuntature, alla sorrentina liquida fino ai bottoncini di pasta e patate, telline e salicornia. Poi, baccalà, spuma di ventricina, bufala e lattuga ma anche pancia di maiale glassata con cicoria e mandorle. Da provare pure i dolci affidati al talento del pastry chef Marco Nuzzo, classe 1990. Tra le sue creazioni, la tarteletta di mandorle e cacao, frangipane e mousse d'amarena: una ricetta tipica italiana come la crostatina diventa base di una moderna monoporzione. Ottima la cantina.