The Gipsy Bar a Roma, sushi e cocktail

Cocktail d’autore e sushi fusion: ecco la formula del Gipsy Bar di Roma, intimo locale dall’atmosfera anni ‘20 nel cuore del Pigneto. Lungo e stretto, arredato con un mix di divani, sedie e tavolini più o meno bassi, può accogliere appena una ventina di coperti. A farla da padrone è il bancone, incorniciato dalla scritta Gipsy, regno del bartender e imprenditore Manuele Giordani già fondatore del catering The Gipsy Market. A coadiuvarlo, sia nel servizio in sala che dietro al banco, è il giovane barman Francesco Cipollone. Uno dei drink signature più apprezzati è il Dr. Watson (12 euro), con whisky Big Peat, cognac Hine, cordiale al limone home made e latte di riso, servito in una tazza di ceramica. Cocktail da 8 a 12 euro.



Giovedì 30 Gennaio 2020, 08:50

