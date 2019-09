Oggi è la Giornata Nazionale della Merenda: sei cose che non sapevi e ricette gustose

Martedì 17 Settembre 2019, 15:07

Oggi 17 settembre ricorre la, una tradizione tutta italiana che contraddistingue l’alimentazione del nostro Paese. A metà mattina come a metà pomeriggio è un rito amato da 34 milioni di italiani, con il plauso di nutrizionisti e dietologi. La merenda rientra infatti nella buona abitudine di consumare più pasti durante la giornata per affrontarla con un apporto energetico e nutrizionale adeguato.L’etimologia deriva dal latino (è il gerundio del verbo “merere”, “meritare”) e originariamente era un momento che bisognava meritarsi, una ricompensa dopo il lavoro nei campi, a metà mattina e pomeriggio, per reintegrare il dispendio energetico. In effetti spesso ancora oggi i genitori usano dire ai bambini che se non fanno i bravi saltano la merenda, proprio per punizione.La merenda più antica di cui c’è traccia è il “bretzel” (o “pretzel”). I famosi biscotti salati erano preparati dai monaci europei proprio come premio da dare ai bambini che studiavano e imparavano a memoria la Bibbia (“pretiola”, “ricompensa”, poi diventato “pretzel”).Il parere degli esperti è unanime: la merenda è un pasto estremamente importante. Lo spuntino di metà mattina e metà pomeriggio evita di attingere alle energie di riserva, riducendo i cali glicemici e migliorando il metabolismo. Dovrebbe coprire circa il 5-10% dell’energia totale della giornata e dovrebbe avere 3 caratteristiche: pratica (meglio se monoporzione), fatta con ingredienti genuini e leggeri, gustosa, per permettere all’organismo di riprendere le forze senza appesantirlo.Diverse ricerche hanno provato che con 5 pasti si ha un miglioramento generale dei parametri metabolici (lipidici e glicemici) e un minor rischio di malattie cardiovascolari, metaboliche e cronico-degenerative. Inoltre, uno studio condotto dalla Yale School of Public Health e pubblicato sulla rivista scientifica Pediatric Obesity mostra come gli studenti che fanno lo spuntino abbiano meno probabilità di essere in sovrappeso.Per gli amanti della merenda salata, un panino di 40 grammi, accompagnato a 30 grammi di Bresaola della Valtellina IGP fornisce 158 chilocalorie e permette di disporre del corretto apporto di proteine, ferro, zinco e vitamine del gruppo B. La Bresaola è tra gli alimenti indicati per la merenda, con 25 g di carboidrati e 13 g di proteine. Grazie al ridotto apporto calorico è un ingrediente di ottima qualità per per una merenda genuina e nutriente.Anche chi pratica sport, sia a livello amatoriale sia a livello agonistico, richiede un maggior apporto di nutrienti. Le proteine nobili, pari al 33,1% dei macronutrienti complessivi del prodotto e l’adeguata quota di amminoacidi ramificati garantisce un’ulteriore fonte energetica nei momenti di sforzo fisico intenso, accorciando i tempi di recupero, favoriscono la sintesi proteica e, di conseguenza, l’aumento della massa magra.Soffici e golosi, i pancake sono ottimi a colazione. Perché non prepararne una versione salata da gustare a merenda? Per una soluzione equilibrata e golosa, create queste deliziose torrette di pancake con Bresaola della Valtellina IGP, rucola, scaglie di grana e fettine di mela. La morbidezza dei pancake e il gusto della bresaola, si contrappongono alla croccantezza e dolcezza della mela e al sapore deciso del grana: assolutamente da provare!: Bassa: 20 minuti: 3-4 minuti ciascuno: 2 torrette - 6 pancake: 160 ml latte intero, 130 g farina 00, 20 g grana grattugiato, 20 ml olio di semi, 4 g lievito istantaneo per torte salate, 1 uovo di media grandezza, 1 pizzico di sale, 100 g Bresaola della Valtellina IGP, 20 g scaglie di grana, 20 g rucola, 1/2 mela Golden, burro per ungere q.b.: Dividere il tuorlo dall'albume. Mettere in una scodella il tuorlo d'uovo, il latte, l'olio e il pizzico di sale e amalgamare con una frusta a mano. Unire le polveri (farina, lievito e grana) e aggiungere al composto di latte e tuorlo, poco alla volta, mescolando sempre con la frusta. A parte, montare l'albume a neve ferma, utilizzando le fruste elettriche e unirlo al resto degli ingredienti utilizzando una spatola. Scaldare molto bene un padellino, ungere leggermente con il burro e versare un mestolino di impasto, in modo da formare un pancake di ca. 10 cm. Dopo qualche minuto, quando saranno visibili delle bollicine sulla superficie, girare sull'altro lato e continuare la cottura per qualche minuto, fino a doratura. Continuare con la preparazione di tutti i pancake fino a terminare l'impasto. Per creare le torrette, prendere un primo pancake e farcire con 3 fette di Bresaola della Valtellina IGP, foglioline di rucola, scaglie di grana e, in ultimo, le fettine sottili di mela. Appoggiare sopra un altro pancake e farcire allo stesso modo. Chiudere il tutto con il terzo pancake. Gustare subito, meglio ancora se sono ancora tiepidi!Una merenda equilibrata per ragazzi e adulti, ricca di fibre, di proteine della Bresaola della Valtellina IGP e di grassi buoni dell'avocado e delle noci. Un sandwich che si prepara in pochi minuti e dona una carica di energia!: Bassa: 10 minuti: /: 2 fette: 120 g pane di segale (2 fette), 60 g Bresaola della Valtellina IGP, 50 g avocado, 2 noci: Prendere l'avocado e dividerlo a metà. Spellare con le mani una delle due metà e tagliare a fettine sottili. Appoggiare su un piatto le due porzioni di pane di segale, farcire ciascuna con 3-4 fette di Bresaola della Valtellina IGP e le fettine di avocado. Cospargere il tutto con granella di noci. Una merenda semplice e veloce, piena di gusto!Gli spiedini di tartine con Bresaola della Valtellina IGP e formaggio sono un'idea originale da servire per merenda al posto del classico sandwich. La loro forma invitante e la facilità dell'esecuzione, li rende assolutamente speciali!: Bassa: 10 minuti: /: 4 spiedini di tartine: 5 fette di pan bauletto al farro o pane da toast, 60 g formaggio Edamer o altro formaggio a fette, 50 g Bresaola della Valtellina IGP: Prendere le fette di pan bauletto o di pane da toast ed eliminare i bordi scuri con un coltello. Appoggiare una fetta di pane su un piatto, coprire con una fetta di formaggio della stessa dimensione del pane e 1-2 fette di Bresaola della Valtellina IGP, cercando di rimanere all'interno dei bordi. Ricoprire con un'altra fetta di pane e farcire allo stesso modo. Continuare così in modo da formare un grande sandwich con 5 fette di pane alternate a 4 strati bresaola e formaggio. Posizionare 4 stecchi da spiedino o stecchi lunghi da tartine, in modo che siano al centro delle 4 torrette che andrete a creare. Dividere il sandwich in 4 parti: avrete ottenuto 4 golosi spiedini di tartine.