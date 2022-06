Giornata mondiale della bicicletta, cosa mangiare per performance al top

Il 3 giugno è la giornata mondiale della bicicletta. Quale miglior occasione allora per scoprire come deve nutrirsi un corridore delle due ruote? A spiegarlo è Iader Fabbri con il Cyclist Food Program, un piano fatto di strategie per raggiungere una performance ottimale attraverso corrette pratiche alimentari. Il segreto? Mantenere sempre un equilibrio nei 3 momenti cruciali attorno alla performance: il prima, il durante e il dopo. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Giornata mondiale della bicicletta, i percorsi da non perdere

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA