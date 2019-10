Gino Sorbillo sbarca a Miami con la pizza a numero chiuso e di lusso

Giovedì 31 Ottobre 2019, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora anche la pizza diventa un piatto prelibato riservato a pochi “fortunati”., il re della pizza napoletana, debutta infatti nel cuore di, in Florida, con la pizza a numero chiuso. Nella prestigiosa zona di Miami Beach esattamente, il nuovissimo locale doc di Gino & Toto (suo fratello) spicca per colori e vivacità: «Si conferma il primato nel gusto di una Napoli raffinata, che si riconosce negli ingredienti di altissima qualità e nell’accoglienza a un cliente sempre piu protagonista del palato»- dicePerciò l’inedita scelta del. «Dopo si chiude, ogni volta sarà cosi». Pizze numerate per offrire un prodotto con ingredienti tutti italiani e campani. Le farine, i latticini, i formaggi. Il pomodoro San Marzano o biologico, la cipolla di Montoro. (Avellino), la nduja di Spilinga (Vibo Valentia).Nel menu 7 antipasti , 7 pizze proposte in carta accompagnate da 7 birre, 7 vini, 7 bollicine, 7 dolci e 7 liquori per questa nuova avventura in Florida.