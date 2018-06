Sense8, una pizza speciale da Gino Sorbillo per il finale della serie Netflix

Gino Sorbillo e Elio e Le Storie Tese, la loro pizza mette d'accordo tutti

Dopo aver esportato la pizza napoletana in tutto il mondo,è pronto ad approdare anche nella Capitale: a breve, infatti, verrà aperta una nuovanel centro diLa notizia era nell'aria da mesi, ma c'erano ancora diverse incertezze sulla scelta della location, ora fugate dall'annuncio: ladisarà inaugurata a, a due passi da via del Corso. L'apertura è prevista per la fine del prossimo mese diFinalmente, quindi, i romani potranno gustare la vera pizza napoletana, anche se con alcune varianti rispetto ai piatti offerti dai vari ristoranti a Napoli: l'impasto sarà quello classico e con ingredienti naturali, come vuole la tradizione, ma le pizze potranno vantare l'impiego di prodotti tipici regionali, come avviene già a Milano.Dallo storico locale di via dei Tribunali a Napoli, le pizzerie di Gino Sorbillo si sono moltiplicate: ce ne sono altre due nel capoluogo partenopeo (via Partenope, sul lungomare e piazza Trieste e Trento), una a Milano e una a New York. In futuro, però, ci saranno altre nuove aperture all'estero: Miami, Tokyo e Los Angeles.