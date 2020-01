Gin Tonic, la ricetta spiegata da Juan Valente di Sapori Solari Cocktail Bistrot

di Nicole Cavazzuti

Juan Valente, bar manager di Sapori Solari Cocktail Bistrot di Milano, spiega come preparare a casa un classico Gin Tonic.

Ingredienti: una tazzina da caffè scarsa di London Dry Gin, poco meno di due tazzine da caffè di acqua tonica, ghiaccio.

Preparazione: costruire direttamente in un highball precedentemente raffreddato. Versare il gin, aggiungere il ghiaccio, completare con l’acqua tonica (umore e orologio condizioneranno il vostro polso). La tonica non va versata sul ghiaccio, ma sulle pareti del bicchiere per non disperdere l’anidride carbonica.

La curiosità: il drink è nato in India in epoca coloniale, quando i soldati inglesi bevevano un tonico al chinino diluito con il gin per difendersi da malaria e altre malattie tropicali. Giovedì 30 Gennaio 2020, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA