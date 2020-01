Gin Punch Caldo, Lorenzo Allegrini di Nuda e Cruda spiega come prepararlo

di Nicole Cavazzuti

Giovedì 9 Gennaio 2020

Lorenzo Allegrini, bar manager e co-titolare di Nuda e Cruda a Milano, ci spiega come fare a casa un Gin Punch Caldo, con l'acqua al posto del ghiaccio.Ingredienti: mezza tazzina da caffè di Tanqueray Flor de Sevilla, mezza tazzina da caffè di Amaretto Disaronno, una tazzina da caffè di succo d'ananas, due tazzine da caffè di acqua calda.Preparazione: il drink si costruisce direttamente nel bicchiere. Versare tutti gli ingredienti e mescolare a lungo. Guarnire con una fettina d'arancia.La curiosità: il Punch nasce con il rum come cocktail conviviale. Moltiplicate le dosi, preparatelo in una caraffa e servitelo ai vostri amici.