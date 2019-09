L'Ondina di Gin spiegata da Giuseppe

di Nicole Cavazzuti

Giuseppe Russo, bar manager di Otivm Milano, ci spiega come preparare a casa il drink Ondina di Gin, da lui creato per la nuova cocktail list del locale.

Ingredienti: ghiaccio, foglie di basilico, 1/2 tazzina da caffè di gin aromatico (come Ondina Gin o Gin Mare), ghiaccio, 1/2 tazzina da caffè di Aperol, 1/2 tazzina da caffè di Campari, 1/2 tazzina da caffè di succo fresco di pompelmo.

Preparazione: versare tutti gli ingredienti in uno shaker o un barattolo colmo di ghiaccio, agitare con forza, versare in un tumbler alto pieno di ghiaccio. Decorare con una foglia di basilico.

La curiosità: questo cocktail, low alcol, si sposa bene con le tartare di pesce e di carne. Giovedì 26 Settembre 2019, 14:40

