Gin Fizz, la ricetta spiegata da Luana Papavero del Neko di Roma

Semplice e dissetante, il Gin Fizz è un drink storico già presente nel manuale del Jerry Thomas, il primo ricettario di cocktail edito nel 1862. Qui la barlady Luana Papavero del Neko Sushi & Cocktails di Roma ci spiega come farlo a casa.1 tazzina di London Dry Gin, 1 / 2 di tazzina di succo di limone, ¼ di tazzina di zucchero liquido, top di SodaVersate in uno shaker tutti gli ingredienti con ghiaccio eccetto la soda. Agitate per 15 secondi e versate in un bicchiere alto e cilindrico (highball). Completate con la soda water e guarnite con una fettina di limone.La curiosità: In origine il cocktail era considerato un eye opener, un drink ricostituente da bere al risveglio!(foto Silvia Maio)