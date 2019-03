Gerri, il long drink del locale milanese spiegato dal barman Giorgio Bazzani

di Nicole Cavazzuti

Giorgio Bazzani barman del Gerri di Milano ci insegna a preparare a casa il cocktail signature del nuovo locale aperto in via Perugino, il long drink Gerri.Ingredienti: 1 cucchiaino di zucchero di canna, 1 peperoncino, un quarto di lime, un pezzo di zenzero, due mandarini, 2 tazzine da caffè di gin o vodka, mentaPreparazione: Tagliate la punta di un peperoncino, un quarto di lime e un pezzo di zenzero, metteteli nel bicchiere, aggiungete un cucchiaino di zucchero di canna e pestate il tutto. Spremete due mandarini, aggiungete due tazzine da caffè di gin dry (o vodka), mescolate e aggiungete il ghiaccio.Decorazione: Servite con una foglia di menta, una fetta di arancia e un peperoncino fresco.Curiosità: i long drink sono cocktail dal gusto dissetante e rinfrescante in cui la parte analcolica prevale su quella alcolica. Possono essere considerati cocktail any time. Se volete un Gerri più leggero, dimezzate la quantità di spirit.