Il gelato più costoso del mondo è giapponese: tartufo, sake, parmigiano (e origini italiane). Ecco quanto costa

Una pallina che può arrivare a costare oltre seimila dollari. Il gelato più costoso del mondo, fresco di ingresso nel Guinness World Records, è firmato dal marchio giapponese (ma con chiari origini italiane) Cellato. Il dessert si chiama "byakuya", ossia "notte bianca" e viene attualmente venduto a 880mila yen per una porzione. È composto da una serie di ingredienti rarissimi tra cui una foglia d'oro commestibile, tartufo bianco (coltivato ad Alba, in Italia), fecce di sake e dei formaggi, tra cui il parmigiano reggiano. Nel corso di un anno e mezzo, lo chef del ristorante fusion di Osaka RiVi, che ha supervisionato lo sviluppo del progetto, ha fuso insieme ingredienti europei e giapponesi per formare un dessert che è già entrato nella storia grazie alla pubblicazione sul sito web del Guinness World Records della scorsa settimana. Il gelato è completato da una foglia d'oro commestibile, due tipi di formaggio e "Sakekasu", un ingrediente pastoso derivato dal processo di produzione del sake.

Il record del gelato con origini italiane

L'azienda ha affermato che la sua mission non è solo quella di creare dessert particolarmente costosi, ma soprattutto quella di creare un'avventura culinaria che unisca ingredienti europei e cibi tradizionali giapponesi. Il gelato è disponibile sia per la vendita in Giappone ma viene anche spedito direttamente ai consumatori.

Ai clienti, infatti, viene chiesto di versare il tartufo bianco alla giusta consistenza proprio mentre il gelato si ammorbidisce, prima di mescolarlo con un cucchiaio di metallo fatto a mano. Si consiglia di lasciare scongelare il gelato a temperatura ambiente o di cuocerlo nel microonde a 500 watt per 10-20 secondi, se la consistenza è troppo dura. Cellato, che ha anche altre offerte a base di tartufo nero nel suo menu, ha spiegato che prevede di diversificare la sua linea di prodotti "chic" includendo anche Champagne e caviale.

