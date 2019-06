Gelato, arriva il gusto caciocavallo: Massimo ha già vinto 4 concorsi

È il gelato al caciocavallo il nuovo gusto dell'estate a Termoli, in Molise. È preparato da un maestro gelatiere della città, Massimo Guardiano con latte bio a km zero e il caciocavallo dell'azienda lattiero-casearia di Termoli Del Giudice. È stato presentato, oggi pomeriggio, in occasione della festa del gelato in Corso Nazionale. Il caciocavallo è il formaggio di punta delle eccellenze regionali.



«Questo gusto mi è venuto in mente proprio dopo aver consumato il formaggio - ha dichiarato il gelataio -. Il Caciocavallo viene sciolto ad 85 gradi con l'aggiunta di zucchero, variegati e latte bio. È stata proprio l'azienda Del Giudice a ispirarmi grazie al loro prodotto preparato ancora a mano ed al latte bio di alta qualità a km zero». Massimo Guardiano gelatiere di Termoli, ha vinto 4 concorsi di cui uno nazionale con gelato alla mandorla a Messina, il cono d'oro con gelato alla nocciola ed il concorso internazionale di Rimini con gusto al pistacchio. Mercoledì 5 Giugno 2019, 20:44

