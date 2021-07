Gelato, è l'estate del gusto zafferano: impazza il Leprotto Cream

Il dolce dell’estate per eccellenza, il gelato è tra i cibi più consumati in Italia. Ne mangiamo circa 8 kg a testa l’anno e siamo i maggiori produttori al mondo. Il merito è anche degli abili artigiani gelatai che sono in grado di innovare continuamente questa icona dell’artigianalità italiana con gusti sempre nuovi e ricercati.

Grazie alla sinergia tra Zafferano Leprotto, Cosaporto.it e i suoi Maestri gelatieri, arriva a rinfrescare le calde giornate italiane, LEPROTTO CREAM, il gusto allo Zafferano Leprotto by Cosaporto. Il gelato dell’estate 2021 nasce appunto dalla collaborazione tra Zafferano Leprotto, lo zafferano dal sapore deciso con un profumo intenso e un colore vivo, nato nel 1963 da un’autentica cultura aziendale fatta di passione, avanguardia e rispetto per la tradizione, e Cosaporto.it, il Quality Delivery che dal 2017 ha creato una vera a propria rete tra le eccellenze di Maestri e Artigiani del nostro Paese, che per questa occasione ha selezionato alcuni tra i migliori Maestri Gelatieri per la realizzazione del gusto che sarà la nuova tendenza di questa estate.

Con LEPROTTO CREAM, gli artigiani coinvolti raccontano un ritorno alle origini, agli ingredienti della terra e ai sapori genuini.

Il cibo del desiderio 2021 realizzato da Zafferano Leprotto e Cosaporto sarà disponibile in edizione limitata fino al 31 agosto da:

• Enrico Rizzi a Milano e Forte dei Marmi

• Ottimo, buono non basta a Torino

• Cremeria Marconi a Bologna

• Gelateria La Carraia a Firenze

• Otaleg a Roma

La Dolceria Fregene a Fregene

E ordinabile con consegna a casa tua o di chi vuoi tu in 2 ore, su www.cosaporto.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA