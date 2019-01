French 75, la ricetta di Manuel Monetti del Voia di Roma

di Nicole Cavazzuti

All day drink diventato popolare negli Stati Uniti grazie allo Stork Club, celebre locale newyorkese, il French 75 è nato all'Harry's New York Bar di Parigi a opera di Harry MacElhone. E qui Manuel Monetti, barman del Voia - Food, Wine & Cocktail Bar di Roma, ci insegna come prepararlo a casa.Ingredienti: 3/4 di tazzina di dry gin, 1/4 di tazzina di succo di limone, 1 tazzina e mezza di champagne.Preparazione: versate in uno shaker tutti gli ingredienti tranne lo champagne e del ghiaccio. Agitate per 15 secondi e servite in un flute capiente. Completate con lo champagne miscelando delicatamente.Il consiglio: una variante? Provate a sostituire il gin con il cognac.